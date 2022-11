Portugal está no primeiro lugar do grupo H do Mundial 2022, o Brasil está na liderança do grupo G. Não é certo que as duas equipas não possam descer para o segundo lugar dos respetivos grupos, mas, se o cenário se mantiver, as duas seleções só poderão defrontar-se numa eventual final.

Questionado sobre a importância de evitar o Brasil já nos oitavos de final da competição, André Silva deixou uma garantia: a Seleção Nacional não está preocupada com os outros.

«O principal foco, e é de todos, é ganhar, ganhar e ganhar. Temos a passagem garantida, falta o primeiro lugar, e não estamos preocupados com outros grupos. O objetivo é passar no primeiro lugar», disse o avançado, em conferência de imprensa.

Ao contrário de outras ocasiões, a equipa das quinas não vai para a última jornada da fase de grupos a precisar de fazer contas para o apuramento. Mas isso não dá mais descanso.

«Descansados nunca estamos porque é uma das maiores competições do mundo, se não a maior. Às vezes as pessoas esquecem-se que isto é a nível mundial. Os jogos são complicados, muito táticos e qualquer erro pode custar-nos caro. Claro que nos dá uma segurança maior [o apuramento], mas é pensar jogo a jogo e agora o nosso objetivo é passar em primeiro», reforçou.