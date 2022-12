Pouco depois do apito final do Coreia do Sul-Portugal, que terminou com derrota portuguesa por 2-1, o capitão Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Primeiros dois objetivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal», escreveu o avançado luso nas redes sociais.

Primeiros dois objectivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal!🇵🇹❤️ pic.twitter.com/8cUV7ti3x1 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2022

Recorde-se que Ronaldo alinhou durante 65 minutos na partida diante dos sul-coreanos e deixou o relvado bastante insatisfeito, tendo justificado a atitude com as palavras de um adversário.