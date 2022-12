Cristiano Ronaldo regressou aos treinos da seleção portuguesa esta quinta-feira, véspera do último encontro da fase de grupos do Mundial 2022, e deixou uma mensagem nas redes sociais onde garantiu que a turma das Quinas vai em busca do primeiro lugar.

«O apuramento está garantido mas queremos também o primeiro lugar. Não há limites para esta equipa nem para os nossos objetivos. Vamos por mais! Força Portugal», escreveu o capitão da seleção lusa no Instagram.

Portugal defronta a Coreia do Sul esta sexta-feira, a partir das 15h00, no Education City. A equipa portuguesa ocupa o primeiro posto do Grupo H, com seis pontos, enquanto a turma comandada por Paulo Bento é terceira, com apenas um. Já o Gana, segue atrás de Portugal, com três pontos, e o Uruguai soma um.