Declarações do guarda-redes de Portugal, Diogo Costa, na zona mista do Estádio Lusail, após a vitória por 2-0 ante o Uruguai, em jogo da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022:

«Tal como eu, toda a equipa. Estivemos muito bem neste jogo, fomos todos decisivos, não vou entrar pelo individual. A equipa esteve muito unida, lutámos todos uns pelos outros e, quando é assim, a energia é tão positiva que as coisas acabam por correr bem.»

[Primeiro lugar é objetivo:] «Claro que sim, mas o mais importante é que passámos esta fase. Se pudermos passar em primeiro, melhor, mas o que interessa é este principal objetivo, que era passar.»

[Jogo:] «A nossa maneira de jogar é com calma, segura, não entrar no jogo de transições tantas vezes, mas tentar controlar o jogo.»

[Confiança com a defesa a Bentancur na primeira parte após o lance com o Gana:] «Foi um erro que cometi, felizmente não deu golo. Felizmente também não preciso que ninguém me diga nada, eu aprendo comigo mesmo. A confiança vem com o trabalho todos os dias e não só pelos jogos.»

[Mensagem aos portugueses:] «Vamos continuar a dar o nosso melhor pelo nosso país.»