O avançado da Seleção Nacional, João Félix, em declarações na flash interview da RTP após a vitória frente à Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial 2022:

«É um grande jogo de toda a equipa. Entrámos bem, a jogar olhos nos olhos do adversário. Dominámos o jogo por completo e quando assim é, é difícil ganhar-nos.

[Marrocos] Não vi muito do jogo com a Espanha, agora vamos analisar a equipa de Marrocos. Aproveitar as debilidades dele, mas sem nunca fugir à nossa identidade.

[Foi uma das melhores exibições do Félix pela Seleção?] Isso cabe às outras pessoas responder, preocupo-me em fazer sempre o meu trabalho para dar alegrias a todos. As boas intenções estão lá.

Estando ou não estando, o Cristiano o importante é a equipa. Sabemos que o Cristiano é o Cristiano. O mister é que manda e a equipa fez um grande jogo, mas não é por o Cristiano não ter jogado.