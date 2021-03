Fernando Santos chegou à 50.ª vitória pela seleção nacional frente ao Azerbaijão, tornando-se no primeiro a atingir essa marca segundo os dados da Opta.



O treinador de 66 anos precisou de 80 partidas para alcançar este número redondo. De resto, o Engenheiro já era o técnico com mais triunfos ao lema da «equipa das quinas» depois de ter ultrapassado o brasileiro Luiz Felipe Scolari, que somou 42 triunfos em 74 encontros, entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008.



Fernando Santos estreou-se como selecionador nacional em 11 de outubro de 2014, com um desaire por 2-1 com a França, num particular realizado em solo gaulês, onde, menos de dois anos depois, viria a comandar Portugal ao maior feito da história.

