Fernando Santos já tinha deixado o aviso logo após o duelo com a Suíça, e na conferência de imprensa prévia aos quartos de final do Mundial 2022, voltou a frisar: este Marrocos é difícil.

Aos jornalistas, o selecionador nacional realçou a qualidade do adversário e defendeu que não há favoritos para este duelo.

«Não sei como se diz que Marrocos é menos favorito. É uma equipa extremamente bem organizada, de grande qualidade e intensidade competitiva, com vários jogadores de grandes equipas do mundo. Uma equipa que em ação defensiva joga em 20 metros de campo. Só quem não viu o jogo com a Espanha ou com a Croácia é que não percebe a capacidade da equipa», afirmou.

«Temos de encontrar soluções para desmanchar isso. E depois tem um jogador, o Amrabat, que em termos defensivos está a ser uma das revelações do Mundial. Este jogo não vai ser fácil para Portugal. No Mundial 2018 foi talvez o nosso jogo mais difícil. Os nossos jogadores sabem isso. Se fizermos tudo bem e continuarmos a melhor, acredito que vamos ganhar, mas claro que o selecionador de Marrocos também acha o mesmo», continuou.

Fernando Santos realçou depois a forma apaixonada como joga a seleção marroquina: «É uma equipa bem organizada, com jogadores talentosos. Estas equipas de continente africano, mas mais desta zona, têm toda a criatividade do jogador africano, mas na minha opinião têm uma cultura mais forte em termos de jogo coletivo, muito por influência da Europa.»

«Li há bocado umas declarações do Hakimi a dizer que apesar de não ter nascido em Marrocos, jogava pelos avós. E isso nota-se em campo, jogam de forma apaixonada. Temos de jogar pelos nossos avós, bisavós e trisavós e ganhar o jogo. Mas vai ser difícil.»

«O que é fundamental é o ambiente fantástico que existe nestes 24 jogadores»

O treinador luso reconheceu ainda que não é fácil fazer a gestão da equipa com tão pouco tempo para treinar, mas realçou o ambiente do grupo.

«É difícil a preparação, porque depois do jogo [com a Suíça] vi vídeos e relatórios. Treinar treinamos pouco, mas também já não é preciso, eles já interiorizaram bem a nossa ideia. O que fiz hoje de manhã [sexta-feira] foi dar um toque sobre o que acho do adversário, onde é que podemos tirar partido e com o que é que temos de ter mais cuidado. O que é fundamental é o ambiente fantástico que existe nestes 24 jogadores. Sem isso, não podíamos estar aqui», completou.

O Marrocos-Portugal joga-se este sábado a partir das 15h00, num jogo a contar para os quartos de final do Mundial 2022.