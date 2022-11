Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, à RTP3, na primeira reação após a vitória de Portugal ante o Uruguai, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022:

«Acho que foi uma vitória merecida, a equipa acho que cumpriu em pleno o que dissemos. Um ou outro período menos bom, mas a primeira fase já está, estamos apurados. É continuar a trabalhar para melhorar o que é possível melhorar.»

Mais tarde, o selecionador nacional analisou o jogo, falando numa boa entrada da seleção, mas numa parte final de primeira parte indesejada.

«Portugal entrou bem no jogo. Entrámos bem organizados, a reagir bem à perda, a não permitir os momentos importantes ao Uruguai, o ataque rápido e o contra-ataque, são muito fortes. Eles entraram muito agressivos, para tentar, penso, assustar, mas a equipa reagiu bem, com confiança, com sobriedade e depois, a partir de um determinado momento do jogo, demos o salto para trás. A partir dos 30 minutos começámos a trocar muito atrás. Foi aí que eles acabaram por equilibrar», referiu, na entrevista rápida à SportTV.

«Na segunda parte, fizemos bem. Ganhámos bem», sublinhou, ainda.