A Gonçalo Ramos, Fernando Santos não lhe pediu pouco: basicamente, o selecionador nacional pediu ao jovem avançado que se estreasse a titular pela Seleção Nacional num jogo a eliminar do Mundial 2022 e no lugar de Cristiano Ronaldo, o mais goleador de sempre da história de Portugal.

A resposta, diga-se, não podia ter sido melhor.

O futebolista do Benfica pegou na eventual pressão que podia sentir e transformou-a em três golos que ajudaram a equipa das quinas a golear a Suíça e a apurar-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo.

O hat-trick, Gonçalo já não vai esquecer, até porque é um registo que fica, para já, nos livros dos Mundiais.

Desde logo, o jogador de 21 é o jogador mais jovem de sempre a fazer um hat-trick num Mundial desde 1962: nesse ano, Florian Albert, então com 20 primaveras cumpridas, fez três golos pela Hungria ante a Bulgária.

Ao lado de Eusébio e Pelé

Mas há mais, e registos que envolvem nomes de peso como... Eusébio e Pelé.

Ramos converteu-se no terceiro goleador mais jovem a marcar um hat-trick nas fases a eliminar de Mundiais, só atrás do alemão Edmund Conen (19 anos) e, lá está, de Pelé (17 anos).

#OJOALDATO - Goncalo Ramos 🇵🇹 se convierte en el tercer goleador más joven en marcar un hat-trick en Fase KO en TODA la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Edmund Conen 🇩🇪 (19 años y 198 días) en 1934 y Pelé 🇧🇷 (17 años y 246 días) en 1958.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/6izPgauWIi — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 6, 2022

Na história de Portugal, apenas um jogador havia marcado mais do que um golo num jogo a eliminar em Campeonatos do Mundo: um tal de Eusébio, quando marcou quatro golos à Coreia do Norte, em 66. Gonçalo juntou-se à lista.

Ainda na história portuguesa, além de Eusébio, só Cristiano Ronaldo (2018) e Pauleta (2002) haviam feito hat-tricks em Mundiais. Gonçalo também se juntou a esta festa.

⚽⚽⚽ - Ramos is the 4️⃣th to score a World Cup hat-trick for Portugal🇵🇹

2022: Gonçalo Ramos against Switzerland 2018: Cristiano Ronaldo against Spain (3-3) 2002: Pauleta against Poland (4-0) 1966: Eusébio against Korea DPR (4 goals, 5-3)#FIFAWorldCup #PORSWI https://t.co/Mx35cUwhYC — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 6, 2022

Estes três golos do futebolista luso quebram ainda outro registo que perdurava desde 1990: Tomas Skuhrvy tinha sido o último a fazer tal proeza num jogo a eliminar em Campeonatos do Mundo, quando o fez ao serviço da Checoslováquia, diante da Costa Rica. Desde 2002, com o alemão Miroslav Klose, que um futebolista não festejava por três vezes na mesma partida neste certame.

3 - Gonçalo Ramos is the first player to score a hat-trick on his first #FIFAWorldCup start since Miroslav Klose for Germany in 2002. Midas. pic.twitter.com/AN976d87hP — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022

A assistência também conta

Mas a prestação de Gonçalo Ramos não se ficou pelos golos, já que o avançado assistiu Raphael Guerreiro para o quarto golo português.

Três golos e uma assistência num só jogo de ‘mata mata’ em ‘Copas’ do Mundo só tinha acontecido uma vez até esta noite: foi o italiano Angelo Schiavio, frente aos Estados Unidos, em 1934.