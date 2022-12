O avançado da Seleção Nacional, Rafael Leão, em declarações na zona mista após a vitória frente à Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial 2022:

[Está a sorrir muito, é sempre assim bem-disposto?] «Estou a fazer o que mais gosto, numa competição incrível. É um sonho.

[Como receberam a notícia de que Ronaldo não ia ser titular?] Temos jogadores no banco com muita qualidade, foi uma decisão do mister, podia ser o Cristiano ou eu, o importante é que todos saibam o que têm a fazer.

[Gonçalo Ramos depois do hat-trick vai ter de pagar alguma coisa?] Eu acho que amanhã [quinta-feira] temos folga, acho que o Gonçalo vai pagar o jantar.»