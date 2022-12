Portugal goleou esta terça-feira a Suíça por 6-1, nos oitavos de final do Mundial 2022, garantindo o apuramento para os quartos de final da competição, à qual tinha chegado pela última vez em 2006.

Gonçalo Ramos fez hat-trick e Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão também marcaram para os comandados de Fernando Santos. Akanji marcou para os helvéticos.

A seleção lusa volta a entrar em ação no sábado, pelas 15 horas, jogando em Doha, no Estádio Al Thumama, frente a Marrocos.

A seleção marroquina venceu esta tarde a Espanha, no desempate por penáltis (3-0), após o 0-0 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

O vencedor do Marrocos-Portugal vai jogar contra o vencedor do jogo entre Inglaterra e França, nas meias-finais.