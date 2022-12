António Costa está a caminho do Qatar para acompanhar o jogo dos oitavos de final entre Portugal e a Suíça, agendado para as 19h00 desta terça-feira (hora em Portugal Continental). O primeiro-ministro português participou na primeira cimeira da União Europeia com os Balcãs Ocidentais, em Tirana, de onde viajou para Doha.

«É a tradição que, aliás, temos tido, pelo menos desde que sou primeiro-ministro. Não me recordo de nenhuma prova europeia ou mundial onde os responsáveis do Estado não tenham estado junto com a seleção, representando o conjunto do país no apoio à seleção», declarou o chefe de Governo.

O primeiro-ministro foi questionado sobre a polémica relacionada com os direitos humanos no Qatar e também sobre o facto de viajar no avião oficial do Estado, afirmando que essa «é uma questão que já não se coloca».

«Já estivemos na Rússia e em França. Os locais onde ocorrem as provas são onde elas foram decididas, a seu tempo», frisou António Costa.