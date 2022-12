O Coreia do Sul-Portugal, nesta sexta-feira, vai ser dirigido por Facundo Tello, árbitro argentino.

Este será o segundo jogo arbitrado pelo juiz que 40 anos, que antes esteve no Suíça-Camarões.

O jogo de encerramento do Grupo H joga-se a partir das 15h00 (de Portugal continental) no Estádio Cidade da Educação e Portugal já garantiu um lugar nos oitavos de final, faltando apenas selar o primeiro lugar, nesta altura apenas ao alcance também do Gana, que soma três pontos e vai defrontar, à mesma hora, o Uruguai no outro jogo do grupo.