Portugal garantiu esta noite o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, ao vencer por 2-0 o Uruguai, na segunda jornada do grupo H.

A Seleção Nacional vai para a última ronda no primeiro lugar do grupo, e sabe que basta um empate frente à Coreia do Sul para garantir esse primeiro posto.

Mundial 2022: as contas de todos os grupos para a última jornada

De resto, Portugal só perde o primeiro lugar se for derrotado pelos coreanos e o Gana vencer o Uruguai. Aí, com portugueses e ganeses com seis pontos, a vantagem decide-se na diferença de golos. Nesta altura, os comandados de Fernando Santos têm uma vantagem de três golos face ao Gana.

Refira-se que este grupo H cruza com o G, liderado pelo Brasil – já apurado – e que conta também com Suíça, Sérvia e Camarões. Significa isto que o vencedor do grupo H defronta nos «oitavos» o segundo classificado do grupo G, e o segundo do grupo H mede forças com o líder do grupo G.