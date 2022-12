A figura: Vitinha

O que parece incrível é que só agora se estreou no Mundial do Qatar. Frente à Coreia, teve pormenores de classe que nenhum outro médio teve até ao momento neste torneio pela seleção. Levou a equipa com segurança para a frente, num futebol inteligente e com uma criatividade de passes que mais ninguém mostrou até ao momento. Não pede minutos, pede que a equipa seja mais à imagem dele…já.

O momento: minuto 90+1

Tudo parecia terminar como estava, com 1-1 no marcador, Portugal invicto no torneio e a Coreia do Sul a ir para casa. Um canto a favor de Portugal deu contra-ataque coreano, golo de Hwang e passagem à seleção de Paulo Bento.

Outros destaques

Diogo Dalot

Uma das novidades no onze, o lateral do Manchester United foi uma das principais armas ofensivas de Portugal. A dar continuidade ao que tem feito no clube, Dalot surgiu em bom plano e desequilibrou algumas vezes pela lateral. Obviamente, o exemplo mais eficaz foi o 1-0, com o camisola 2 a servir Ricardo Horta. Uma exibição a pedir mais minutos.

António Silva

Tornou-se o português mais jovem de sempre a jogar um Mundial. Isso pode não dizer nada sobre o seu jogo frente à Coreia, mas diz muito da rapidez do seu percurso nesta temporada. De resto, nos 90 minutos, esteve como quase sempre tem demonstrado. Sereno e concentrado. Chon ainda o tentou desestabilizar, mas António Silva nem com dois encostos se moveu. Para uma estreia num Mundial, nada mau.

Cristiano Ronaldo

É destaque, mas não por bons motivos. Não percebeu o movimento da bola no 1-0 e o desvio nele foi fatal. Numa bola parada, requer-se toda a atenção, algo que o capitão não mostrou quando se encolheu, surpreendido. A reação à substituição era absolutamente desnecessária e quanto aos 65 minutos que teve…bem, não foi por eles que é um dos maiores jogadores da história do futebol.

Ricardo Horta

Demorou seis minutos a marcar um golo num Mundial. Titular, estreou-se na prova com um remate certeiro. Ainda assim, Horta já teve jogos maiores e foi mais vítima do jogo da equipa do que do resto.