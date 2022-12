A FIGURA: Bounou

Desta vez não precisou de brilhar num desempate por penáltis, mas voltou a ser fundamental em mais um capítulo feliz do conto de fadas dos «Leões do Atlas». Negou por duas vezes o golo a Félix – uma em cada parte – e à entrada para a compensação opôs-se com segurança a uma tentativa de Cristiano Ronaldo. A caminhada mais longínqua da história do continente africano em Mundiais está traçada nas luvas dele.

O MOMENTO: golo de En-Nesyri. MINUTO 42

A estratégia (fechadinha) de Marrocos já era um livro aberto. Até ao jogo com Portugal, o conjunto africano só tinha sofrido um golo neste Mundial e até esse golo, diante do Canadá, tinha sido marcado por um marroquino. Pela solidez defensiva do adversário, Portugal sabia que é quase proibitivo estar em desvantagem no marcador, mas na reta final da primeira isso acabou mesmo por acontecer, quando Diogo Costa saiu em falso da baliza e permitiu o cabeceamento de En-Nesyri. Fatal.

OUTROS DESTAQUES

João Félix: o único de Portugal a conseguir perturbar a quase imaculada organização marroquina até ao momento em que Bruno Fernandes, após o 1-0 dos africanos, acertou na barra. Forçou Bounou a uma grande defesa logo a abrir, à meia-hora hora esteve perto do golo e voltou a ameaçar aos 40m. Na segunda parte, aos 82m viu Bounou negar-lhe novamente o golo com a defesa da noite. Apesar do pouco espaço para progredir com bola dentro do coesíssimo bloco adversário, teve capacidade para os encontrar para finalizar.

Bruno Fernandes: na reta final da primeira parte atirou ao ferro num remate sem aparentes hipóteses de sucesso. Cresceu na segunda parte, assumindo a batuta do futebol luso. Aos 64 minutos voltou a estar perto do empate e aos 72 entregou-o a Bernardo Silva, mas o médio chegou atrasado. Lutou até ao último segundo.

En-Nesyri: fez o 1-0 de Marrocos de cabeça aos 42 minutos, mas antes já tinha deixado dois avisos. Aos 7 e aos 26 minutos apareceu duas vezes sem grande oposição, também em finalizações de cabeça. Pepe e Rúben Dias não foram felizes no controlo do avançado do Sevilha.

Attiat-Allah: titular no lugar de Mazraoui, o único jogador do onze marroquino que atua no país natal foi dos mais consistentes dos leões do Atlas. Foi dele o cruzamento bem medido para o 1-0 de En-Nesyri e ainda na primeira parte ameaçou o 2-0.