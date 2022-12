Portugal defronta esta sexta-feira a Coreia do Sul, a partir das 15 horas, em jogo da terceira jornada do grupo H do Mundial 2022.

Já apurada para os oitavos de final, a seleção comandada por Fernando Santos procura selar o primeiro lugar frente aos comandados de Paulo Bento.

Os sul-coreanos, que não vão ter o técnico luso no banco devido a castigo, estão obrigados a vencer para ainda terem hipóteses de qualificação. Confira aqui as contas do grupo.

Para este jogo, Fernando Santos deve promover várias alterações no onze inicial, sobretudo porque, já com a qualificação para os oitavos de final garantida, há jogadores em risco de exclusão: Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix.

É o reencontro entre as duas seleções, mais de 20 anos depois do triunfo sul-coreano por 1-0 no último jogo da fase de grupos do Mundial 2022, em Incheon. Curiosamente, Paulo Bento fez os 90 minutos por Portugal nesse jogo, que ditou a eliminação lusa da prova. Park Ji-sung marcou o único golo do encontro, no qual João Pinto e Beto foram expulsos.

Siga, ao minuto, tudo sobre o Coreia do Sul-Portugal, no Maisfutebol. Veja, na galeria associada, o onze provável.