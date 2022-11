Chegou o tão aguardado dia! Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial 2022, com um duelo da primeira jornada do Grupo H, diante do Gana, marcado para as 16h00, no Estádio 974, em Doha.

Na véspera do encontro, o selecionador Fernando Santos contou com todo o grupo disponível, pelo que a turma das quinas deverá apresentar-se na máxima força. Face ao último teste de preparação antes da prova no Qatar, a goleada diante da Nigéria (4-0), o onze inicial terá várias alterações, que se estendem desde a baliza até ao setor ofensivo.

Desde logo, Nuno Mendes, que falhou uma das sessões de trabalho desta semana, já treinou no relvado e aponta à titularidade. Fernando Santos deverá apostar ainda em dar sequência à mobilidade dos jogadores que alinham no meio-campo e Cristiano Ronaldo parte para o lugar de André Silva, persistindo ainda a dúvida sobre quem será o futebolista que o acompanha na frente: João Félix, que esteve em bom plano ante a Nigéria, ou Rafael Leão, MVP da Seria A na última temporada.

Poderá seguir a estreia de Portugal no Mundial do Qatar, que vai ter transmissão televisiva na TVI, no AO MINUTO do Maisfutebol.

Percorra a galeria associada e veja qual o onze provável da seleção nacional para o embate frente ao Gana.