Portugal venceu esta quinta-feira a Turquia, por 3-1, no Estádio do Dragão, qualificando-se para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022.

Otávio inaugurou o marcador aos 15 minutos e Diogo Jota fez o 2-0 ao minuto 42, para o resultado registado ao intervalo.

Na segunda parte, Burak Yilmaz reduziu ao minuto 65 e ainda desperdiçou uma grande penalidade que daria o 2-2. Finalmente, em tempo de compensação, Matheus Nunes fez o 3-1 final, aos 90+4m.

Portugal vai defrontar a Macedónia do Norte, que venceu em Itália por 1-0. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, dia 29, no Estádio do Dragão (19h45).