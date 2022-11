Rúben Neves, médio da seleção portuguesa, em declarações na zona mista, após a vitória sobre o Uruguai.

«Como é natural, quando as equipas estão em desvantagem, pressionam mais. Sofremos um pouco depois de chegar à vantagem, mas depois controlámos bem e não me lembro de nenhuma oportunidade do Uruguai depois da do Suárez. Tivemos oportunidades e conseguimos marcar o segundo.»

[equipa está a crescer]

«O objetivo é evoluir de jogo para jogo. É uma competição curta e por isso os erros podem sair caros. Agora, vamos analisar o que fizemos menos bem para continuar a evoluir. O primeiro objetivo está conseguido, agora é tentar passar em primeiro. Vamos focar ao máximo em recuperar para conseguir o melhor.»

[equipa acredita que pode chegar longe?]

«Já acreditávamos antes que podíamos chegar longe, e estas vitórias dão-nos ainda mais força. Estamos cada vez mais fortes e a querer evoluir.»