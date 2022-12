A ausência de Cristiano Ronaldo no onze titular é a principal novidade promovida por Fernando Santos para o jogo da Seleção Nacional diante da Suíça, dos oitavos de final do Mundial 2022.

Para o lugar do experiente avançado entra Gonçalo Ramos, futebolista do Benfica que se estreia a titular por Portugal AA. De resto, também Diogo Dalot joga de início, no lugar de João Cancelo, enquanto Otávio, recuperado de lesão, vai diretamente para o onze, com Rúben Neves no banco.

O encontro entre Portugal e Suíça tem início às 19h00, no Estádio City Education.

O ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William, Otávio, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos.

O ONZE DA SUÍÇA: Sommer, Edimilson Fernandes, Akanji, Schaer e Ricardo Rodríguez; Freuler e Xhaka; Shaquiri, Sow e Vargas; Embolo.

SIGA AQUI O PORTUGAL-SUÍÇA AO MINUTO.