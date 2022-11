No meio do rebuliço provocado pela polémica entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo continua a preparar o Mundial 2022, apesar de até ser baixa confirmada para o particular da Seleção Nacional frente à Nigéria, desta noite.

Ora, em entrevista à LiveScore, o internacional português falou sobre a competição no Qatar, o quinto Campeonato do Mundo da carreira.

«O sentimento de jogar este tipo de competições no final do ano é bom. É interessante, é um desafio, é diferente. Mas, na minha opinião, vai ser bom. Estou entusiasmado. Vai ser o meu quinto Mundial e estou muito feliz por isso», disse.

«O calor para mim não é problema, estamos preparados. Nós jogadores de futebol estamos prontos para jogar em qualquer condição, por isso vai ser bom, até porque eu prefiro quando está calor. Não é um problema para mim», frisou.

Ronaldo tem nesta altura sete golos em Mundiais e está a dois do recorde português, que pertence a Eusébio: «É um bom desafio superar essa marca. Respeito muito o nosso Eusébio, todos os portugueses o têm no coração, ele era uma pessoa incrível. Mas se eu tiver a oportunidade de quebrar o recorde, acho que o Eusébio ficará feliz no céu. Vai dar-me sorte para eu bater o recorde dele.»

«Seria um sonho defrontar o Brasil na final»

De resto, Ronaldo confessou ainda que gostava de defrontar o Brasil na final e que até já brincou com Casemiro, com quem partilha balneário no Manchester United, sobre isso.

«Portugal-Brasil na final? Espero que sim. Brinquei com o Casemiro e disse que a final vai ser Portugal-Brasil. Seria um sonho, para ser honesto.»

«É o Mundial, é a competição mais difícil do mundo. Sonho com isso, sei que vai ser difícil, mas sonhar é grátis e eu estou sempre a sonhar. O mais importante é estar lá, competir e acho que vai ser o melhor Mundial de sempre», finalizou.