O avançado da Seleção Nacional, Gonçalo Ramos, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Suíça (6-1), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022:

[Ausência de Ronaldo do onze inicial] Sinceramente, no nosso balneário ninguém falou sobre isso. O Cristiano como nosso capitão fez o que faz todos os jogos, ajudou-nos e motivou-nos. Deu-me uma palavra de apoio e a mim e aos restantes jogadores.

«Em relação às mensagens e tudo mais, ainda não consegui ir ao telemóvel e ver tudo, quando cheguei ao balneário liguei aos meus pais e aos meus melhores amigos, apenas.

Em relação às palavras do mister [sobre a euforia], concordo a 100 por cento, temos um jogo contra Marrocos e esse jogo vai começar 0-0, o jogo de hoje [quarta-feira] já não importa. O trabalho aqui está feito e vamos entrar com tudo no próximo jogo.

Nem nos melhores sonhos +pensava estrear-me a titular na fase a eliminar de um Mundial com um hat-trick. As expectativas é olhar jogo a jogo e vamos encarar agora o jogo com Marrocos a 100 por cento e sem pensar na próxima fase.

Em relação aos ídolos que tinha ao crescer, o Cristiano Ronaldo, que é uma referência para muitos, e o Lewandowski e o Ibrahimovic.»