Cristiano Ronaldo deixou esta manhã uma mensagem de apoio a Portugal nas redes sociais, no mesmo dia em que surgiu uma notícia na comunicação social a dar conta de que teria pedido para deixar a concentração da Seleção Nacional no Mundial 2022, algo já desmentido pela Federação Portuguesa de Futebol.

«Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!», escreveu.

A notícia acima referida, diga-se, dava conta de que o capitão da Seleção Nacional havia ficado descontente com a decisão de Fernando Santos de o deixar de fora do onze titular de Portugal na vitória frente à Suíça, dos oitavos de final do Mundial. Eis o comunicado da FPF a negar essa versão:

«Uma notícia divulgada esta quinta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional.

A FPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Catar.

Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipa nacional e do País que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a Seleção.

Aliás, o grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022.

A Seleção Nacional - jogadores, treinadores e estrutura FPF - encontra-se, como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o País deseja que seja a melhor participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo.»

Portugal, refira-se, continua a preparar o duelo frente a Marrocos, de sábado, dos quartos de final do Mundial 2022.