Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na conferência de imprensa após a vitória por 2-0 sobre o Uruguai. Palavras sobre o lance do 1-0, com elogio a Cristiano Ronaldo e a resposta à exibição de Bruno Fernandes:

[Primeiro golo, alguma confusão sobre quem marcou:] «(Risos) Eu acho que foi um grande jogo do Cristiano, fez um grande jogo também. A equipa jogou muito bem, o resto para mim não tem muito significado.»

[Exibição de Bruno Fernandes:] «Acho que é fruto do trabalho de toda a equipa. Se a equipa não jogar bem, não há individualidades possíveis. Felizmente, nestes dois jogos, o expoente máximo foi a equipa, no seu todo. Depois, há os que fazem golo. O Diogo Costa fez duas defesas fantásticas também.»