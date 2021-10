Diogo Jota ficou no hotel e não integrou o treino da Seleção Nacional.

O avançado do Liverpool, que recupera de problemas musculares, não tem treinado com os companheiros desde o início da concentração.

Jota foi a única baixa do treino realizado no Vale do Garrão, em Almancil, de preparação para o jogo de terça-feira com o Luxemburgo, do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Para as 12h30 está marcada a conferência de imprensa de antevisão do encontro, com Fernando Santos e um jogador.