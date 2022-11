Nuno Mendes não treinou nesta terça-feira às ordens de Fernando Santos. A dois dias da estreia de Portugal no Mundial, frente ao Gana, o lateral não trabalhou no ginásio devido a uma mialgia de esforço.

A informação foi divulgada pela Federação no início do treino desta manhã, no Qatar, e deixa em dúvida a presença do habitual titular do lado esquerdo da defsa no onze diante da seleção africana. A alternativa a Nuno Mendes, recorde-se, é Raphael Guerreiro.

O jogador do Paris Saint-Germain foi o único ausente do apronto que teve os restantes 25 jogadores em pleno no relvado.

