João Cancelo e Renato Sanches são baixas certas para a meia-final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar.

Os dois jogadores chegaram ao jogo com Sérvia tapados por amarelos, acabaram admoestados e terão de cumprir castigos.

O sorteio do play-off da qualificação europeia para o Mundial está marcado para 26 de novembro e as meias-finais e as finais do play-off decorrem de 24 a 29 de março de 2022.

Esta fase será disputada por um total de 12 seleções: as dez segundas classificadas na fase de grupos (entre elas Portugal), mais os dois melhores vencedores dos grupos da Liga das Nações de 2020/2021 que não tenham ficado nos dois primeiros lugares da qualificação europeia nesta fase de grupos. As seleções serão divididas em três caminhos com quatro equipas cada. Em cada caminho, vão ser realizadas meias-finais a um só jogo (dias 24 e 25 de março de 2022) e as finais, a 28 e 29 de março de 2022. Os três vencedores das finais de cada caminho apuram-se para o Mundial do Qatar.