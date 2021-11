A vitória da Sérvia no Estádio da Luz na noite de domingo, além de ter valido a qualificação para o Mundial 2022, valeu um prémio de um milhão de euros a distribuir pelos jogadores sérvios.

Mas, segundo a televisão local B92, a grande exibição de Dusan Tadic e companhia veio depois, já que todo o plantel doou esse prémio para o tratamento de crianças doentes.

A Sérvia, recorde-se, apurou-se para o Mundial 2022 com uma vitória frente à Seleção Nacional, por 2-1. Aleksander Mitrovic, avançado do Fulham, marcou o golo decisivo já perto do apito final.

Nessa equipa sérvia, estão Marko Grujic e Nemanja Radonjic, jogadores de FC Porto e Benfica, respetivamente.