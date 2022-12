Um, dois, três. É uma noite de sonho para Gonçalo Ramos, com três golos pela Seleção Nacional frente à Suíça.

O terceiro golo do avançado é de muita classe, após picar a bola sobre Sommer, fazendo assim o 5-1.

Aos 21 anos, Gonçalo Ramos é, de resto, o jogador mais jovem a fazer um hat-trick num Mundial desde 1962, quando Florian Albert, com 20 anos, marcou três golos pela Hungria ante a Bulgária.

Além disso, é ainda o primeiro jogador desde o alemão Miroslav Klose, em 2002, a marcar três golos na estreia a titular num Mundial.

