O primeiro-ministro tenciona ir ao Qatar no início da próxima semana, para ver a seleção portuguesa disputar os oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol.

António Costa tinha planeado assistir ao jogo com a Coreia do Sul, desta sexta-feira, mas cancelou a viagem devido a problemas de saúde.

Agora, à saída da cerimónia de tomada de posse dos seis secretários de Estado, no Palácio de Belém, o primeiro-ministro revelou os novos planos, ao ser questionado sobre uma eventual viagem ao Qatar.

«Claro, com certeza! Espero que na terça-feira», respondeu, apressadamente.