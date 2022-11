O primeiro-ministro disse os responsáveis políticos portugueses estarão no Qatar a apoiar seleção portuguesa e não a violação dos direitos humanos ou a discriminação das mulheres nesse país.



Esta foi, de resto, a posição defendida por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, em São Bento, aquando da questão sobre a polémica de o Presidente da República, do próprio primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República, visitaram o país onde decorre o Mundial 2022.



«O Campeonato do Mundo é onde é. Todos temos uma posição sobre o que é o Qatar, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja no Campeonato do Mundo é por ser uma das poucas que conseguiu ser apurada», começou por referir.

Depois, o primeiro-ministro separou política e futebol, mantendo a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio e Augusto Santos Silva assistirem a jogos de Portugal no Qatar.

«O Campeonato do Mundo é lá [no Qatar] e quando formos lá não vamos seguramente apoiar o regime do Qatar, a violação dos direitos humanos no Qatar e a discriminação das mulheres no Qatar. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional, a seleção de todos os portugueses, a seleção que veste a bandeira», sustentou.

António Costa foi ainda mais longe em defesa deste princípio relacionado com o apoio incondicional à seleção nacional.

«Apoiamos no Qatar, em França, na Índia, na China, na Rússia. Apoiamos onde a seleção estiver. É a nossa seleção. E nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira», frisou.

Lembre-se que esta sexta-feira, o Presidente da República assumiu que só iria ao Qatar se o Parlamento autorizasse. Os partidos Bloco de Esquerda e PAN, que têm assento parlamentar, já vieram a público pedir que Marcelo não se desloque ao país que organiza este Campeonato do Mundo enquanto o PSD e o PS garantiram que iriam aprovar essa deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa.