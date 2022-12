A saída de Luis Enrique do comando técnico da seleção espanhola é o assunto do momento. Javier Clemente, antigo selecionador de Espanha entre 1991 e 1998, mostrou-se contra a saída do treinador de 52 anos, considerando «mais um erro» no futebol espanhol.

«Acho que não foi positivo terem dispensado Luis Enrique como selecionador. É mais um erro. Luis Enrique é um treinador muito bom, com as suas ideias e personalidade. O problema da seleção espanhola é um problema do futebol espanhol», disse o antigo técnico de 72 anos, em declarações à Rádio Marca.

Clemente defendeu que a culpa da eliminação da La Roja do Mundial não deve dada apenas ao treinador, que os jogadores também foram culpados.

«Marrocos fechou-se lá atrás e a Espanha não teve temperamento para superá-lo. Falam sempre dos treinadores, mas, quando jogas mal, também tens de falar dos jogadores, como nos penáltis. Luis Enrique é o culpado? Não. Quem erra é quem cobra, porque, para cobrar, tem que ter muita confiança», explicou.