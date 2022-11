O selecionador espanhol, Luis Enrique, anunciou que se tornou streamer. Sim leu bem, o responsável da La Roja irá fazer diretos na plataforma Twitch durante o Campeonato do Mundo, como forma de estar próximo dos adeptos.

«Olá a todos! Gravo este vídeo para anunciar que me tornei streamer. Bem, não me tornei streamer porque ainda não me estreei, mas a minha intenção é fazer streams durante a nossa estadia no Qatar. Chegamos no dia 18 de madrugada e acho que posso começar a fazer streaming nesse mesmo dia», começou a explicar o técnico de 52 anos, num vídeo publicado na sua conta pessoal no Twitter.

«Acho que é uma ideia que pode ser interessante, podendo estabelecer uma relação direta com os adeptos e todos os que se interessem pela informação da seleção, contado pelo meu ponto de vista e do meu staff. Quero estabelecer uma comunicação mais direta, sem filtros, espontânea e mais natural. Acho que pode ser interessante para todos», acrescentou.

A seleção de Espanha está inserida no grupo E, juntamente com Alemanha, Costa Rica e Japão.