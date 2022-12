Com o Campeonato do Mundo a aproximar-se do fim, a FIFA começou a «arrumar a casa» quanto à arbitragem.

Com apenas quatros jogos por se disputar, ficam 12 árbitros até ao final da competição. O argentino Facundo Tello, árbitro do Marrocos-Portugal, está dispensado, uma vez que, chegados às meias-finais, não pode haver árbitros das nacionalidades das seleções ainda em prova.

Mateu Lahoz podia continuar em prova, uma vez que a Espanha foi eliminada, mas este árbitro, muito criticado por Lionel Messi no final do Países Baixos-Argentina, dos quartos de final, também vai para casa.

Entre os árbitros que ficam no Qatar, já se sabe também que o italiano Daniele Orsato vai dirigir o Argentina-Croácia.

A lista dos juízes que permanecem no Campeonato do Mundo:

Anthony Taylor (ING)

Daniele Orsato (ITA)

Danny Makkelie (HOL)

Szymon Marciniak (POL)

César Ramos (MEX)

Ismail Elfath (EUA)

Raphael Claus (BRA)

Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Jesús Valenzuela (VEN)

Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Mohammed Abdullah Mohammed (EAU)

Mustapha Ghorbal (ALG)