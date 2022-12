A FIFA terá recusou um pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para divulgar uma mensagem de paz na final do Campeonato do Mundo, adianta a CNN Internacional.

A mesma fonte acrescenta, contudo, que as conversas entre o staff de Zelensky e o organismo máximo do futebol mundial ainda não estão encerradas.

Desde do início da invasão à Ucrânia por parte da Rússia, que o presidente ucraniano utiliza grandes eventos mundiais para abordar o conflito militar.

Zelensky apareceu em eventos como o encontro do G20, a cerimónia dos Grammys, ou o Festival de Cinema de Cannes. Concedeu ainda diversas entrevistas a jornalistas e artistas famosos, incluindo Sean Penn e David Letterman.