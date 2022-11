O Japão arrancou um triunfo histórico contra a Alemanha (2-1), no arranque do grupo E do Mundial 2022.



Apesar da euforia, os adeptos nipónicos não se esqueceram de dar o exemplo e limparam todo o lixo das bancadas que ocuparam no Khalifa International Stadium. Enfim, o civismo cabe em qualquer lado.



Recorde-se que já no Mundial 2018 os adeptos do Japão se tinham distinguido neste aspeto. Veja as imagens na galeria associada ao artigo.