Está confirmado! O ex-FC Porto Jesús Corona vai mesmo falhar o Mundial 2022.

Em comunicado, a Federação Mexicana de Futebol informou que o jogador do Sevilha não poderá ser integrado na concentração e que ainda não concluiu o processo de recuperação da rotura do perónio e no ligamento deltóide do tornozelo esquerdo, sofrida em agosto passado.

Este esclarecimento surge alguns dias depois de Jorge Sampaoli, treinador do Sevilha, ter dito que Corona deverá ter alta médica no início de dezembro, já depois do encerramento da fase de grupos da competição.

A seleção mexicana está integrada no Grupo C, juntamente com a Polónia, a Argentina e a Arábia Saudita.