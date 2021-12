Nasser Al-Khater, CEO do Mundial de 2022 no Qatar, veio a público antecipar o torneio e desmentir uma vez mais a morte de milhares de trabalhadores na construção dos estádios.



«Morreram três trabalhadores em incidentes relacionados com o seu trabalho para o Mundial. O Guardian e não sei quem mais andam a espalhar a notícia de que morreram 4.000 trabalhadores. Chegámos a ouvir falar em 6.500, mas temos dito que esses números são absolutamente falsos. São números fora do contexto», frisa.



Em declarações a vários órgãos de comunicação social, Nasser Al-Khater garantiu que não há margem para dúvidas: «Temos publicado o número no nosso site. É algo transparente e está disponível para todos. Morreram três trabalhadores a construir os estádios do Mundial.»



O CEO do Mundial de 2022 não se mostra, por isso, preocupado com o boicote que vários países pretendem fazer ao torneio. «Estamos focados em ter um torneio de sucesso. Os países, os adeptos e as federações são livres de dizerem o que quiserem. Estamos à espera de 1.2 a 1.5 milhões de fãs e dissemos deste o início que este Mundial representa o Médio Oriente. Se olharmos para as pessoas, elas sentem verdadeiramente que este Mundial é representativo de toda a região», concluiu Nasser Al-Khater.