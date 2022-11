O Qatar, anfitrião do Campeonato do Mundo de 2022, é a primeira seleção eliminada na prova, com uma jornada por se disputar.

Com zero pontos, a seleção qatari está impossibilitada de se qualificar para os oitavos de final, face aos resultados dos outros adversários.

O grupo A é liderado pelos Países Baixos e Equador, com quatro pontos. No terceiro posto surge o Senegal, com três pontos. Em último, está o Qatar sem qualquer pontos conquistados.

Qatar junta-se à África do Sul, mas com pior registo

Com o afastamento confirmado esta sexta-feira, o Qatar torna-se a segunda seleção anfitriã de um Mundial a ser eliminada na fase de grupos. O outro anfitrião que não tinha passado desta primeira fase no seu país foi a África do Sul, em 2010.

Contudo, o Qatar, que já tinha o registo negativo de ser o primeiro anfitrião de sempre a perder o jogo de abertura em 92 anos de história desde o primeiro Mundial, coloca-se ainda mais na história pelos piores motivos: é o anfitrião mais rápido de sempre a ser matematicamente afastado de prova e já vai ter o pior desempenho pontual.

Em 2010, a África do Sul fez quatro pontos e o Qatar já só pode conseguir, no máximo, três, com o jogo que lhe resta ante os Países Baixos. Além disso, os sul-africanos foram disputar o apuramento para os oitavos de final até à terceira jornada, mas mesmo com a vitória ante a França, por 2-1, ficaram atrás de Uruguai (sete pontos) e México (quatro pontos). A França ficou no último lugar do grupo, com um ponto.