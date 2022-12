Iker Casillas vai levar a taça Jules Rimet, de campeão do Mundo, para o relvado antes da final do Mundial 2022 entre Argentina e França, deste domingo.



O antigo internacional espanhol, vencedor da prova em 2010 na África do Sul, vai exercer um papel semelhante ao que teve em 2018. Na Rússia, o ex-jogador do FC Porto apresentou a Taça de campeão Mundial no encontro inaugural entre a seleção anfitriã e a Arábia Saudita.



A final da prova, que decorre no Qatar, está agendada para as 15h00 deste domingo e colocará frente a frente a Argentina e a França. Poderá seguir o jogo AO MINUTO, aqui.