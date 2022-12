Com a eliminação do Canadá na fase de grupos do Campeonato do Mundo, Steven Vitória está de regresso ao Desportivo de Chaves e revelou que agora torce pela conquista do troféu pela seleção portuguesa.

«Desejo as maiores felicidades a Portugal, que é um país que me diz muito a mim, à minha família e gostava muito de ver [a seleção portuguesa a vencer]. Creio que Portugal tem todas as possibilidades de o conseguir. Não é fácil, mas têm mais um adepto agora», afirmou o defesa de 35 anos, na conferência de imprensa de antevisão à partida entre o Desp. Chaves e FC Porto, a contar para a Taça da Liga.

O internacional canadiano, que já representou a seleção portuguesa de sub-20 no mundial da categoria de 2007, organizado pelo Canadá, é o primeiro jogador da história dos flavienses a ser convocado para um campeonato do mundo, algo que revelou ter sido um «sacrifício da vida».

«É um motivo de muito orgulho poder levar o nome de Chaves ao maior palco de desporto do mundo. Custa perder, mas foi uma experiência que valeu muito a pena, o sacrifício de uma vida. Feliz de voltar aqui a casa, a uma casa [que] se não fosse assim, também nada do Mundial seria possível. Agradecer a muita gente que tem peso nisso e [estou] muito feliz, muito feliz», vincou.