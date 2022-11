Decorriam 86 minutos no País de Gales-Irão quando o guarda-redes galês Wayne Hennessey viu o cartão vermelho direto, após falta sobre o portista Mehdi Taremi.

Inicialmente o árbitro da partida exibiu o cartão amarelo a Hennessey, mas após consulta no VAR, a decisão foi revertida e o guardião do Nottingham Forest levou cartão vermelho e tornou-se assim no primeiro jogador expulso nesta edição do Campeonato do Mundo.