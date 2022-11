Depois da proibição da utilização das braçadeiras arco-íris durante o Campeonato do Mundo, a FIFA entrou numa nova polémica ao proibir o uso da camisola alternativa da seleção belga. E aqui há duas versões: uma que diz que a proibição tem a ver com o facto de a camisola conter a palavra «love», amor em português, no colarinho.

O design da camisola, que inclui pormenores em cor arco-íris, foi inspirado nos fogos de artifício do famoso festival de música belga Tomorrowland e representa diversidade, igualdade e inclusão.

Porém, de acordo com o porta-voz da seleção da Bélgica, Stefan Van Loock, a razão da recusa da FIFA não se deveu pelas cores, que normalmente estão ligadas à comunidade LGBTQ+, mas sim ao festival de música, cujo logotipo está incorporado na letra O.

A FIFA apenas permite o uso da camisola alternativa se a palavra «love» for tapada. De acordo com Van Loock, os Red Devils irão utilizar o seu equipamento tradicional, vermelho e preto, nos três jogos da fase de grupos do Mundial.

Recorde-se de que a seleção dinamarquesa também já tinha sido proibida de utilizar uma camisola a favor dos direitos humanos, durante os treinos no Qatar.