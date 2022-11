Apesar da derrota nos últimos instantes frente ao Irão, os adeptos galeses tiveram um bonito gesto em aplaudir os jogadores adversários, que têm vivido momentos difíceis devido à instabilidade no país.

Após o final do encontro, os atletas iranianos agradeceram o apoio vindo das bancadas vermelhas e a Federação de Futebol daquele país também já reagiu apoio vindo das bancadas do Estádio Ahmed bin Ali.

«A seleção iraniana agradece o fantástico gesto de apoio mostrado pela muralha vermelha galesa no final do jogo. Obrigado a todos», escreveu a Federação Iraniana de Futebol nas suas redes sociais.

Com esta vitória, o Irão ascendeu ao segundo lugar do grupo B do Mundial 2022, enquanto que o País de Gales é ultimo classificado.