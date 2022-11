Divulgadas as convocatórias das 32 seleções que vão estar presentes no Qatar para disputar o Campeonato do Mundo, muitos jogadores ficaram «em terra», quer por lesão, quer por opção.

O Maisfutebol apresenta-lhe dois onzes com os futebolistas que vão falhar o Mundial, uma espécie de «jogo de ausentes» da prova.

No caso da seleção portuguesa, Fernando Santos não convocou Diogo Jota e Pedro Neto por estarem lesionados e prescindiu de Renato Sanches por opção. O sportinguista Pedro Porro (Espanha) e o bracarense Diego Lainez (México) também não irão representar as suas respetivas seleções.

