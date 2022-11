Mundial 2022: Queiroz «elevado aos céus» pelos jogadores iranianos

Depois do final frenético, que culminou na vitória do Irão sobre o País de Gales nos instantes finais, os jogadores iranianos celebraram com se tratasse da conquista de um título.

O selecionador Carlos Queiroz foi «elevado aos céus» pelos seus pupilos pela vitória que poderá garantir o apuramento à próxima fase deste Campeonato do Mundo.

Depois de ter ficado pela fase de grupos em 2014 e 2018, o técnico português procura a passagem aos oitavos à terceira vez.