A FIFA pode ter proibido as braçadeiras arco-íris no Mundial 2022, mas várias federações continuam a marcar posição nos protestos contra o Qatar, na luta contra a discriminação e a defesa da inclusão social.

A Inglaterra está na linha da frente desta temática, e nesta sexta-feira a FA decidiu mostrar que o mítico Estádio de Wembley, em Londres, está com as cores do arco-íris enquanto a seleção dos 'três leões» defronta os Estados Unidos, no Mundial.

Tonight, as the #ThreeLions take on USA, we are lighting the @wembleystadium arch in rainbow colours to show our support for inclusivity within our game. Football is For All pic.twitter.com/e8LHFIourJ

— The FA (@FA) November 25, 2022