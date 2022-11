Apesar de muita contestada, a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Campeonato do Mundo do Qatar, vai ser aprovada, anunciaram esta sexta-feira, os líderes parlamentares do PS e do PSD, à Rádio Renascença.

No programa São Bento à Sexta, já gravado e que será transmitido a partir das 23h00, quer o presidente do Grupo Parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, quer o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, asseguraram que irão dar luz verde ao pedido de autorização do chefe de Estado (obrigatório pela Constituição) para assistir ao primeiro jogo da seleção, no próximo dia 24.

«O senhor Presidente entende que deve ir, tem bons fundamentos para ir: primeiro, porque foi sempre apoiar a seleção; segundo, Portugal é candidato à organização do Mundial de 2030: e não é a decisão do Presidente e dos outros órgãos de soberania que, infelizmente, muda os factos, bem pelo contrário», afirmou Eurico Brilhante Dias, que considerou lamentável a atribuição da organização do Mundial ao Qatar.

No mesmo programa, Miranda Sarmento afirmou que a decisão de atribuir a organização do Mundial ao país do Médio Oriente «envergonha quem a tomou».

«A Constituição obriga a que, sempre que o Presidente da República se queira ausentar do país, o Parlamento tem que aprovar essa ausência. Se o senhor Presidente da República fizer esse pedido ao parlamento, o PSD votará favoravelmente como sempre votou em qualquer viagem ou ausência, deste e de todos os outros Presidentes», esclarece o social-democrata.

Esta sexta-feira Marcelo Rebelo Sousa admitiu que só iria ao Qatar, se a Assembleia da República a sua ida, por esta ter que ser aprovada pelo parlamento.