Os partidos PS, PSD e PCP aprovaram esta segunda-feira o parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros que autoriza a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar, que mereceu ainda votos contra da Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda e abstenção do Chega.

De acordo com a Constituição, o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem o assentimento da Assembleia da República. A autorização da deslocação do chefe de Estado para ver o primeiro jogo da Seleção Nacional no Mundial 2022 do Qatar será votada na terça-feira pelo plenário da Assembleia da República.

No pedido de deslocação, Marcelo Rebelo de Sousa solicitou autorização ao parlamento para se ausentar do país entre 23 e 25 de novembro para assistir ao primeiro jogo da Seleção no Qatar, e admite a possibilidade de a deslocação se efetuar via Cairo para participar numa conferência sobre o «Futuro da Educação de Qualidade», juntamente com outros chefes de Estado.

Na mesma carta dirigida ao presidente do parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa refere que «foi acordada a participação das mais altas figuras do Estado nos jogos da Seleção das Quinas, estando prevista a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no segundo jogo (28 de novembro) e do primeiro-ministro, António Costa, no terceiro (2 de dezembro).